Une saga des clones pour Miles Morales !

Faire du neuf avec de l'ancien ! Ce n'est pas une logique qui est étrangère à l'industrie des comics, et nous en avons un nouvel exemple avec un teaser de Marvel pour une nouvelle saga des clones dans l'univers de Spider-Man ! Mais cette fois ce ne sera pas Peter Parker qui sera concerné, mais bien Miles Morales .

Un teaser de Miles Morales: Spider-Man #25 a été dévoilé, qui affiche clairement le nom de "clone saga" pour avril 2021. C'est accompagné de ce message :

En avril 2021, les choses vont devenir folles pour Miles. Le double d'ennuis, ça vaut le coup de regarder ce qui a été, plus de 25 ans plus tôt. Restez connectés pour plus d'informations demain.

La saga des clones est l'un des arcs les plus connus de l'histoire de Spider-Man , qui s'est déroulé de 1994 à 1996, et qui ne reste pas dans la postérité comme une histoire réussie. Au contraire, elle s'est étendue bien au-delà de ce qu'elle aurait du et représente de nombreux défauts inhérents aux années 90. C'est pour autant une étape marquante dans la mythologie de Peter Parker , et il semble que Miles Morales devra lui aussi passer par là.

Plus d'informations de la part de Marvel sur cet arc à venir dans la journée.