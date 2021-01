Le film Morbius repoussé à octobre 2021

Il faudra patienter encore un peu pour découvrir Jared Leto dans le rôle du vampire Mobius au cinéma. Prévu pour le mois de mars 2021, le nouveau spin-off de l'univers de Spider-Man par Sony est finalement à nouveau repoussé en fin d'année, au mois d'octobre, le 8 exactement.

Le premier trailer du film était sorti il y a déjà un an, à l'époque où le film était prévu pour juillet 2020, mais la pandémie du covid-19 est passée par là. Second spin-off sur un vilain après le film Venom, Morbius espère le même succès que son prédecesseur qui était également sorti sur la période d'octobre en 2018. Mais il y a encore très peu de visibilité sur ce que sera l'état sanitaire à l'automne, et notamment la situation des salles de cinéma.