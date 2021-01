Nouveau showrunner pour le spin-off de The Batman

La série qui doit servir de spin-off à The Batman , centrée sur la police de Gotham City , avait subi un petit freinage à l'automne avec le départ de son showrunner, Terence Winter, pour différent créatif. HBO Max a désormais retrouver une personne pour mettre à la tête de la série en tant que producteur éxécutif et showrunner, à savoir Joe Barton.

Barton a quelques crédits à son actif, notamment sur la série Girl/Haji, d'une seule saison, et les films The Ritual et Invasion.

Le nom officiel de cette série n'est toujours pas connue, comme sa date de diffusion. Elle sera intégralement produite par le réalisateur de The Batman , Matt Reeves, et devrait se dérouler avant les évènements du film, dans la première année de Bruce Wayne en Batman .