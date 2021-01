Présentation des Sparrows pour la saison 3 de The Umbrella Academy

The Sparrow Academy, introduite à la fin de la deuxième saison, sera une pierre angulaire du troisième volet de The Umbrella Acamedy sur Netflix. Alors que la production de cette saison 3 débute dans quelques jours, la plateforme de streaming a dévoilé les acteurs/actrices ainsi que les descriptions des membres de cette nouvelle équipe.

Justin Cornwell sera Marcus, "un colosse bien taillé et charmant. Honnête, virtueux et exigeant, Marcus est le ciment de la famille. Reconnaissant mais létal, calculateur mais faisant preuve de compassion, il est aussi intelligent que fort. Marcus a de la discipline, est rationnel et détient le contrôle. Il transpire l'assurance et le leadership sans avoir à lever la voix".

Justin H. Min revient en tant que Ben, qu'il jouera deux fois, le Ben que l'on connait et celui d'une réalité différente. Le Ben alternatif est "un tactictien machiavélique, enfermé dans son corps avec une pieuvre. Féroce, pragmatique, et hyper-vigilant, Ben est déterminé à gagner son statut de chef à tout prix".

Britne Oldford sera Sparrow #3, nommée Fei. Elle "voit le monde d'une drôle de manière. Elle a l'air d'une misanthrope qui préférerait être seule que passer du temps avec vous. Mais en vérité, Fei aimerait avoir un ami. La plupart du temps, Fei est la personne la plus intelligente de la pièce et toujours prête à discuter pour résoudre des conflits."

Jake Epstein sera Alphonso, Sparrow #4. "Des années à combattre le crime ont laissé son visage et son corps remplis de cicatrices qui lui rappellent ses batailles. Pour compenser, Alphonso est armé d'un sens de l'humour caustique et piquant. La seule chose qu'il aime plus que les batailles verbales, c'est une pizza et un pack de six."

Genesis Rodriguez sera Sloan, Sparrow #5. Elle "ressent une vocation cosmique qui lui donne envie de voir le monde et de faire l'expérience d'une vie au-delà des cartes qui lui ont été distribuées. Mais des obligations envers sa famille forcent Sloan à rester à l'académie."

Cazzie David sera Jayme, Sparrow #6. "Jayme est une solitaire qui se cache sous son pull à cagoule. Elle ne parle pas beaucoup parce qu'elle n'a pas à le faire. Jayme produit un grognement qui fait peur. Si on l'entend, on court à l'autre bout de la rue pour éviter ce qu'il annonce. Intelligente et réactive, elle passe le plus clair de son temps avec Alphonso, son seul ami.

Enfin, Sparrow #7 est un cube psykronium capale de provoquer des crises existencielles, nommé Christopher. "Il peut gêler une pièce entière et provoquer une peur paralysante. Il agit comme un Oracle et très bon conseiller pour les Sparrows et sert de médiateur famillial. Digne de confiance, loyal, il est traité par les autres comme un frère."

Dans les comics, l'académie Sparrow est un groupe de super-héros a un lien avec les membres de l'Umbrella Academy, ils ont notamment aidé Vanya lorqu'elle était plus jeune, et ont sauvé le reste de l'équipe dans une bataille. La saison 3 de la série TV devrait logiquement les voir s'affronter, au moins dans un premier temps.