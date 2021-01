Kevin Feige s'exprime sur la durée des séries Marvel à venir

Comme vous le savez déjà, de nombreuses nouvelles séries TV Marvel vont, prochainement, pointer le bout de leur nez (avec, en tête, WandaVision). Or, si ce n'est pour cette dernière, nous ignorons encore vers quoi nous nous dirigeons tant en terme de nombre d'épisodes qu'en terme de durée. Heureusement, l'ami Kevin Feige en a dit un petit peu plus sur le sujet.

Voici ce qu'il a déclaré :

Nous faisons le nécessaire pour faire six épisodes d'une heure, ou neuf ou dix épisodes de trente minutes. Du coup, par exemple, WandaVision et Falcon and the Winter Solder ont débuté au format trente minutes, mais parce qu'il s'agit de streaming, c'est Disney +, et que les règles ont été effacées au fil des années, oui. Certains épisodes peuvent faire 23 minutes. D'autres peuvent être bien plus longs.

Mais She-Hulk, par exemple, est développée en dix épisodes de trente minutes. Certains seront plus longs, d'autres plus courts. Loki, Falcon and the Winter soldier sont développées en six épisodes de 40-50 minutes.