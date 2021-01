Green Arrow and the Canaries n'est pas retenue comme série

Alors que la rentrée des séries de la CW et du ArrowVerse approche à grands pas, il restait toujours en suspens le sort du spin-off à Arrow en développement, Green Arrow and the Canaries. Et la sentence vient de tomber, la série n'a pas été retenue par la chaine pour rejoindre sa grille de programmes. Une nouvelle qui ne s'avère pas être une grande surprise tellement le Silence était pesant autour de ce projet.

Le spin-off devait découler de l'avant dernier épisode d'Arrow, qui nous envoyait en 2040, où la fille d'Oliver Queen , Mia (Katherine McNamera), était la nouvelle Green Arrow , accompagnée de Laurel Lance (Katie Cassidy) et Dinah Drake (Katie Cassidy), pour combattre le crime à Star City. Un pitch qui semblait annoncer un potentiel limité pour s'inscrire durablement parmi le CWVerse.

C'est la nouvelle Batwoman qui lancera la nouvelle saison 2021 pour le ArrowVerse, à partir du 17 janvier.