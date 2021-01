Le tournage de Doctor Strange in the Multiverse of Madness est suspendu

Ce lundi, le gouvernement britannique avait annoncé que le pays allait être reconfiné une fois encore afin de ralentir la propagation du Covid-19. A ce titre, il était difficile de savoir si le tournage du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness allait être concerné. Après tout, le gouvernement laissait une porte ouverte pour les tournages des films et des séries TV sur son territoire. Sachez que, malgré cette porte ouverte, le tournage a bel et bien été interrompu. C'est l'actrice l'actrice Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) qui a confirmé la chose.

Pour le moment, nous ignorons encore la date de reprise du tournage. A noter que l'actrice a expliqué que Disney continuait de l'occuper malgré le confinement. Autrement dit, la société semble avoir anticipé la chose, ce qui reste une bonne nouvelle (si on peut dire).