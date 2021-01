Marvel confirme le nombre d'épisodes pour WandaVision

Nous sommes à quelques jours du top départ de la diffusion de la série WandaVision et, pourtant, le nombre d'épisodes n'avait pas encore été dévoilé de manière officielle. Sachez que c'est à présent chose faite. Les amateurs de séries courtes seront ravis d'apprendre que la série ne compte que neuf épisodes. A coup d'un épisode par semaine, la série se terminera donc une semaine avant le lancement de la série The Falcon and The Winter soldier qui, de son côté, est toujours prévue pour le 19 mars.

WandaVision débarquera le vendredi 15 janvier 2021.