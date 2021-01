Grosse chute de Wonder Woman 1984 au Box Office

Si le film Wonder Woman 1984 a passé le cap (pas forcément facile dans le contexte actuel) des 100 millions de dollars, il n'en reste pas moins que le petit dernier de l'écurie DC Comics a subi une très grosse chute au box office. En effet, pour sa deuxième semaine, le film n'aura rapporté que 5.5 millions de dollars sur le sol américain. Autrement dit, le film a subi une baisse de fréquentation de 67% soit une baisse similaire à celle de Suicide Squad. D'un côté, cette baisse est explicable du fait que le film soit également sur HBO Max (des chiffres qui ne sont pas tenus compte ici). D'un autre côté, le film en est actuellement qu'à 61% sur Rotten Tomatoes. Il est donc à un point de passer de la jolie tomate fraiche à la tomate pourrie.

A l'international, ce n'est pas exceptionnel non plus puisque le film a obtenu 9.8 millions de dollars lors du dernier week-end. Au total, le film a donc obtenu 28.5 millions de dollars sur le sol américain et 89.7 millions de dollars à l'international (grâce, notamment, au chiffre réalisé en Chine). Par contre, il est à noter que le film n'est toujours pas sorti en Europe. La barre des 200 millions de dollars n'est donc pas impossible à atteindre (une barre relativement importante puisqu'il s'agit du bugdet du film hors promotion).