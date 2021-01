Le synopsis du retour de Batwoman

Le synopsis officiel de premier épisode de la seconde saison de Batwoman a été dévoilé, qui s'intitule "What Happened to Kate Kane?". La disparation de l'ancienne Batwoman, Kate Kane, sera bien sûr au centre des débats, mais on apprend également comment Ryan Wilder deviendra la nouvelle héroïne de la série. Et elle devra rapidement affronter les conséquences de la fin de saison dernière avec la présence de Bruce Wayne , qui n'est autre que Tommy Elliot /Hush.

Alors que ses amis et sa famille espèrent toujours que Kate sera retrouvée, une jeune SDF de 25 ans nommée Ryan Wilder tombe sur le costume de Kate. Ne voulant plus être une victime, Ryan utilise le costume comme une armure et s'attaque aux rues de Gotham, mettant hors d'état de nuire des membres d'un nouveau gang qui se fait appeler False Face Society. Pendant ce temps, Jacob Kane et Luke Fox recherchent Kate, Mary Hamilton doit affronter la perte d'un autre membre de sa famille, Sophie Moore a du mal à gérer ce qu'elle n'a pas pu dire à son premier amour, et Alice est furieuse que quelqu'un d'autre ait défait Kate avant qu'elle ne puisse prendre sa revanche. Dans le même temps, "Burce Wayne" (joué par Warren Christie) fait son retour en prétendant rechercher Kate, mais la vérité c'est qu'il veut récupérer son costume, ce qui débouche sur la confrontation des imposteurs entre "Batwoman" et "Bruce" dans un season premiere bourré d'action.

Batwoman lancera la nouvelle saison des séries du ArrowVerse de la CW, dès le 17 janvier prochain.