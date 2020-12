Justice League : Hippolyta de retour à deux conditions

Les retours d'acteurs et actrices n'en finissent plus de pleuvoir sur la version Director's Cut de Zack Snyder pour Justice League. C'est cette fois Connie Nielsen dont la présence est annoncée, qui interprète la reine des Amazones, Hippolyta. L'actrice était déjà présente dans la version de Joss Whedon, à travers des flashbacks dans un combat contre Steppenwolf, notamment, mais comme beaucoup, sa présence à l'écran ainsi que celle des Amazones sera un peu plus importante dans cette nouvelle version de quatre heures.

Mais avant de donner son accord pour la reprise d'images qui avaient été sacrifiées au montage, Nielsen avait deux conditions.

Zack m'avait déjà appelée pour me demander si je serais d'accord pour une nouvelle version du film avec des changements. Et je lui ai demandé, "Eh bien, est-ce que tu remettras la partie sur les Amazones telle que tu l'avais écrite et filmée ?", et il m'a dit "Absolument". Et alors j'ai dit, "Et Zack, est-ce que tu remettras également ma cascade assez géniale, quand je cours contre les murs ?", et il a dit "D'accord". Donc j'ai dit "Ouais, carrément. Tu as ma bénédiction. Absolument."