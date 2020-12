Le premier film Walking Dead avec Andrew Lincoln sera pour 2021

Cela faisait un bon moment maintenant que nous n'avions plus eu de nouvelles des films Walking Dead. Que les fans se rassurent, cela a (un petit peu) bougé ces derniers temps. En effet, nous pouvons vous dire que le premier film qui, au passage, marquera le retour d'Andrew Lincoln en Rick Grimes dans l'univers, pointera le bout de son nez l'année prochaine. Cela n'a pas vraiment été déclarée de manière directe mais le message reste on ne peut plus clair.

Le tout s'est déroulé sur Twitter. La page de The Walking Dead a demandé ce que nous attendions le plus pour 2021 ce à quoi Rosemary Rodriguez a répondu "Avoir Rick Grimes sur grand écran". Et dans le sens où Rodriguez est le réalisateur du film, il est difficile de ne pas voir cela comme une annonce.

Bref, si tout va bien (hum hum), le premier film Walking Dead sera pour 2021.

Alors, motivés ?