Dafne Keen espère reprendre son rôle de Laura/X-23 dans Deadpool 3

Il y a peu, nous vous avions expliqué que l'actrice Dafne Keen était très intéressée à l'idée de reprendre son rôle de Laura/X-23 à travers une suite ou un spin-off. Un projet qui, toujours elle, aurait d'ailleurs pu se faire à l'époque (news disponible ici).

Il y a quelques jours, l'actrice a rétiréré ses propos en rebondissant sur l'annonce de Marvel de faire un Deadpool 3. En effet, cette dernière serait tout-à-fait disposée à reprendre son rôle dans Logan, sorti 2017. Voici ce qu'elle a déclaré :

Je tente de ne pas avoir de trop grands espoirs au cas où cela ne se ferait pas, mais j'espère vraiment que cela se fera parce que j'ai adoré joué Laura. Elle tient une place toute particulière dans mon coeur et elle est un personnage incroyable. Et pour être honnête, c'est toute la situation autour de Deadpool 3 qui m'a rendue vraiment, vraiment heureuse car évidemment lorsque Disney a acheté la Fox, je pensais qu'ils n'allaient plus faire de film R-rated, mais ce feu vert pour Deadpool est une belle porte ouverte pour d'autres films R-Rated.