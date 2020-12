[Preview VO] I breathed a body #1

La preview VO de I breathed a body #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Zac Thompson et est dessiné par Andy MacDonald. Edité par Aftershock Comics, il sortira le 20 janvier pour 4.99$.

Une série d'horreur de science-fiction sur les médias sociaux, la haute technologie et les influencers. C'est le réseau social qui rencontre Hellraiser. Lorsque le plus grand influencer du monde publie quelque chose d'incroyablement horrifique en ligne, le monde change en un instant. Il appartient maintenant à son responsable des médias sociaux, Anne Stewart, d'attiser les flammes de l'indignation et de créer une campagne sensationnaliste qui réécrit les règles du "contenu interdit". Ainsi commence un carnaval de convoitise, de répulsion, de répulsion, de désir et de dégoût - le tout pour les vidéos virales.