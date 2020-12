DC Films annonce quatre films par an + 2 sur HBO Max

La crise sanitaire et les difficultés actuelles de diffusion des films au cinéma ne semble pas avoir refroidi DC Films et WarnerMedia qui ont annoncé des projets ambitieux pour les années à venir, à partir de 2022. Selon Walter Hamada, président de DC Films, sont prévus quatre nouveaux films par an au cinéma, plus deux autres qui seront exclusifs à la plateforme HBO Max.

Les bons chiffres de Wonder Woman 1984 du week-end ont permis de lancer la suite avec un troisième volet, et il sera donc loin d'être seul puisque c'est pas moins de six films par an qui sont annoncés. Hamada confirme que les projets les plus coûteux continueront à sortir dans les salles obscures, quant à ceux qui sortiraient directement sur la plateforme de streaming, il s'agira des prochains les plus "risqués", comme possiblement les futurs Static Shock et Batgirl .

Cela confirme en tout cas qu'HBO Max s'est fait une place dans l'univers cinématographique de DC et n'est pas prêt de bouger. Hamada a notamment précisé que des projets de spin-offs sont régulièrement envisagés, comme les séries découlant de The Batman et The Suicide Squad.

Pour le moment, trois films DC sont prévus pour 2022 : The Batman , The Flash et Aquaman 2. Avec également Black Adam et Shazam!: Fury of the Gods dans les tuyaux.