Une mini-série Black Knight après King in Black

Déjà à l'honneur dans un one-shot en janvier, le retour de Black Knight au sein des publications Marvel se poursuivra après King in Black avec une mini-série en 5 numéros intitulée Black Knight : Curse of the Ebony Blade .

Simon Spurrier continuera d'écrire les aventures de Dane Whitman, accompagné par l'artiste Sergio Davila qui fera découvrir son trait aux lecteurs de la Maison des Idées. Le titre revisitera bon nombre d'éléments de la mythologie du personnage, notamment sa relation avec la légendaire épée d'ébène convoitée par un nouveau vilain. Trois couvertures ont été dévoilées : la régulière par Iban Coello et deux alternatives par Peach Momoko et Juan Cabal

Black Knight : Curse of the Ebony Blade #1 sera disponible en mars 2021. Un timing parfait pour un personnage qui fera ses débuts sur grand écran quelques mois plus tard dans le film Eternals sous les traits de Kit Harington.