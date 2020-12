Un spectacle musical Marvel Studios pour la nouvelle année

Histoire d'oublier l'année pratiquement blanche qu'a été 2020 pour Marvel Studios, Kevin Feige nous réserve une petit surprise et a annoncé un spectacle musical du MCU pour le jour de l'an. Celui-ci se déroulera lors du gala de nouvelle année Bilibili, en Chine.

2020 aura été une année inhabituelle pour nous tous mais ensemble, nous avons gardons l'espoir face à des défis sans précédents et n'avons jamais arrêté de raconter les histoires des héros. L'an prochain, Marvel Studios continuera à porter des histoires sur le grand écran, avec Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ainsi qu'Eternals, ouvrant une toute nouvelle ère pour le Marvel Cinematic Universe.