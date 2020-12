Un clip pour Batman: Soul of the Dragon

Warner Bros. Animation renvoie Batman dans les années 70 le mois prochain, pour débuter 2021 en beauté. Dans Batman: Soul of the Dragon, Bruce Wayne (David Giuntoli) fait équipe avec Ben Turner/Bronze Tiger (Michael Jai White), Richard Dragon (Mark Dacascos), et Lady Shiva (Kelly Hu) pour affronter la secte terroriste du Kobra.

Dans un clip de deux minutes qui vient d'être dévoilé, un jeune Bruce Wayne va à la rencontre de O-Sensei, celui qui formera tous les guerriers cités plus haut.

Le film sort le 12 janvier en VOD et le 26 en Blu-Ray et 4K Ultra HD Combo Pack.