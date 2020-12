Michael Cho signe des couvertures classiques en bichromie pour Marvel

Dix titres du mois de mars chez Marvel auront droit à des couvertures variantes signée par l'artiste Michael Cho. Celles-ci rendront hommage au look classique des figures de l'univers Marvel, avec une colorisation en bichromie.

Ce fut un privilège et une joie et dessiner des représentations iconiques des héros Marvel classiques, de la façon dont je m'en souviens étant plus jeune.