Gal Gadot en Wonder Woman avant qu'elle ne décroche le rôle

Une petite news plutôt sympathique alors qu'une photo de l'actrice Gal Gadot déguisée en Wonder Woman a fait surface. Rien d'étonnant me direz-vous, l'actrice interpètre le personnage à Hollywood, sauf qu'il s'agit d'une séance photo faite bien avant qu'elle ne décroche le rôle chez Warner Bros.

C'est le photographe Moses Pini Siluk qui avait mis en scène Gal Gadot, sept avant qu'elle soit considérée pour le rôle, pour le magazine israélien Sheva Leylot.

J'ai présenté Gal Gadot en tant que Wonder Woman dans une séance photo pour le magazine Sheva Leylot sept ans avant qu'elle soit considérée pour le rôle. À cette époque, elle était une star montante en Israël avec un rêve et beaucoup de détermination. Elle voyageait à travers le monde travaillant et prenant soin de sa famille, et ça m'a fait penser à l'idée du super-héros. Et elle était plus qu'heureuse de poser pour le portrait. Nous ne savions pas que nous capturions un bout du futur.