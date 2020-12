DC dévoile le numéro spécial Infinite Frontier #0

On attendait l'annonce d'un gros numéro spécial qui allait lancer le nouvel univers de DC Comics, suite à Dark Nights: Death Metal et Future State. C'est désormais officiel avec Infinite Frontier #0 qui sortira le 2 mars 2021.

Le numéro sera écrit et dessiné par les créateurs qui s'inscrivent dans l'avenir du DC Universe, on retrouvera Scott Snyder, Geoff Johns, James Tynion IV, Joshua Williamson, Geoffrey Thorne, Phillip Kennedy, Brian Michael Bendis, Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Joëlle Jones et Tim Sheridans pour les scénarios, et notamment John Timms, Howard Porter, Joëlle Jones, Jorge Jimenez, Alitha Martinez, David Marquez, Stephen Byrne, Jamal Igle, Dexter Soy, fara Sandoval, Alex Maleev et John Romita Jr au dessin.

La couverture "Wraparound" est signée Dan Jurgens et Mikel Janin, avec une variante de John Timms.