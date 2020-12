Tom Taylor reprend Nightwing avec Bruno Redondo

DC Comics renouvellera la plupart de ses équipes créatives pour ses séries après Future State et Nightwing ne fera pas exception. En mars, Tom Taylor et Bruno Redondo, collaborateurs de longue date sur Injustice ou la récente série Suicide Squad, travailleront à nouveau ensemble sur la série Nightwing.

Grand fan du personnage, le scénariste souhaite redorer son blason :

Malgré le fait, bizarrement, de l'avoir tué deux fois (dans Injustice et DCeased), je suis un grand fan de Nightwing . Et je ne pourrais pas être plus heureux de m'occuper d'un héros que j'ai toujours considéré comme une vedette de DC. Notre série veut démonter ça. Il s'agit de remettre Dick Grayson sur le piédestal qui lui appartient. Il s'agit aussi de prendre tout ce que Bruno et moi aimons sur Nightwing et le tester d'une manière totalement nouvelle. Explorer comment Dick réagit quand tout est contre lui et face à une opportunité qui peut changer une vie, qu'il découvrira dès le premier numéro.

Pour ce nouveau run, Dick Grayson demandera de l'aide à Batgirl pour enquêter sur un homme mystérieux nommé Zucco, le nouveau maire de Blüdhaven, qui porte le même nom que celui qui a assassiné les parents du héros. Nous découvrirons aussi un potentiel futur sidekick pour Nightwing, un chiot à trois pattes qu'il va protéger.

Par ailleurs, la présence de Batgirl pourrait également poursuivre une intrigue lancée dans une séquence intimiste récemment publiée Dark Nights : Death Metal : The Last Stories of the DC Universe.

Nightwing #78 sera disponible le 16 mars 2021.