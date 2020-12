Une série solo pour America Chavez

Alors que le personnage sera porté à l'écran par Xochitl Gomez dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, America Chavez décroche un nouvelle série solo en comics ! Elle s'intitule America Chavez: Made in the U.S.A, fera 5 numéros, et sera réalisée par Kalinda Vazquez et Carlos Gómez.

La mini-série devrait nous apprendre plus sur ses pouvoirs et ses origines et avoir des ramifications importantes pour l'univers Marvel. America Chavez a été créée en 2011 par Joe Casey et Nick Dragotta, ses pouvoirs incluent notamment la force et le vol, mais surtout la capacité à se mouvoir entre les dimensions. Elle avait déjà décroché une série solo en 2017, après son passage dans l'équipe des Young Avengers.

America Chavez: Made in the U.S.A. #1 arrive en mars 2021, chez Marvel.