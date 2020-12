Nouvelle équipe créative pour Flash en mars

Le choix entre Barry et Wally.

On continue dans la mouvance des équipes créatives qui reprennent les séries régulières des personnages sur lesquels elles travaillent pour DC Future State. Ce sera également le cas pour le titre The Flash , qui est repris par Jeremy Adams et Brandon Peterson à partir du numéro 768, le 16 mars 2021.

La série va proposer un arc de rédemption pour Wally West, et présenter qui sera le prochain Flash officiel entre lui et Barry.