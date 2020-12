DC Comics publie des couvertures variantes DC Infinite

Il est compliqué d'y voir clair en ce moment du côté de DC Comics, avec l'évènement DC Future State qui arrive en janvier et février, et qui représente les restes de la fameuse 5G de Dan DiDio qui ne verra jamais le jour après le renvoi de ce dernier. Pourtant des éléments risquent de survivre à Future State, et de nombreuses équipes créatives de l'event vont reprendre les séries régulières des personnages à partir de mars.

Selon Bleeding Cool, un numéro spécial dans le genre de celui qui avait lancé DC Rebirth en 2016, intitulé Infinite Frontier #1, devrait voir le jour début mai 2021, pour tenter de relier toutes les trames et instaurer une certaine cohérence dans le nouvel univers DC. Sachant qu'entre temps, la crise Dark Nights: Death Metal aura également atteint sa conclusion.

Pour le moment en tout cas, l'éditeur vient juste de dévoiler quatre couvertures variantes nommées "DC Infinite" pour mars 2021, dont le nom est tout sauf un hasard. Elles sont consacrées aux trois grandes franchises de DC : Batman, Superman, Wonder Woman et l'univers DC en général pour la dernière. Chacune est accompagnée d'un titre différent.

Infinite Mysteries pour Batman et Infinite Hope pour Superman .

Infinite Legends pour Wonder Woman et Infinite Adventures pour l'univers DC.