Les nouvelles équipes créatives de Superman annoncées

Alors que le scénariste Brian Michael Bendis termine son run sur Superman et Action Comics ce mois-ci, c'est également les deux titres que gérera le scénariste suivant, en la personne de Phillip Kennedy Johnson. Il débutera son run en mars 2021 avec une histoire crossover sur les deux titres, intituée "The Golden Age", avec Phil Hester et Eric Gapstur aux dessins. Il écrira ensuite les deux titres séparément, avec les artistes Scott Godlewski et Daniel Sampere, respectivement sur Superman et Action Comics.

Les numéros Superman #29 et Action Comics #1029, qui acceuilleront The Golden Age, auront également chacun une histoire back-up intitulée "Tales of Metropolis ", réalisées par Sean Lewis et Sami Basri pour le premier titre et Becky Cloonan, Michael W. Conrad et Michael Avon Oeming pour le second.

L'arc The Golden Age verra Jonathan Kent revenir du 31ème siècle pour combattre au côté de son père. Mais alors qu'une brèche s'ouvre sur Terre, Jon reconnait les créatures qui en sortent, et qui selon la Legion des Super-Héros sont responsables la mort de Superman ! Pour ce qui est de Tales of Metropolis , le premier numéro suivra Jimmy Olsen alors que le second continuera une intrigue de DC Future State, consacrée à the Midnighter.

Enfin, un autre projet Superman est annoncé par DC, toujours avec Johnson au scénario et Mikel Janín au dessin. Mais celui-ci reste pour le moment mystérieux.