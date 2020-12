Une anthologie Superman: Red and Blue pour 2021

Après Batman : Black and White, c'est au tour de l'Homme d'Acier d'avoir droit à sa série anthologique Superman: Red and Blue, à partir de mars 2021. Elle sera composée de six numéros dans lequels interviendront de nombreux duos d'artistes, avec comme ligne directrice de s'appuyer massivement sur le rouge et le bleu pour la colorisation.

Le premier numéro de la mini-série accueillera les duos John Ridley (The Next Batman ) et Clayton Henry (Batman/Superman), Brandon Easton (DC Future State's Mister Miracle) et Steve Lieber (Superman's Pal Jimmy Olsen ), Marguerite Bennett (DC Future State: Kara Zor-El, Superwoman) et Jill Thompson (The Sandman , Black Orchid), Dan Watters et Dani (Coffin Bound), ainsi que Wes Craig (Deadly Class) en solo.

Superman: Red & Blue #1 fera 40 pages au prix de $5.99 dans une édition prestige. Les couvertures sont signées Gary Frank pour la principale et Lee Bermejo et Yoshitaka Amano pour les variantes.