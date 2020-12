La série Helstrom annulée par Hulu

Un tour et puis s'en va

Ça n'aura pas duré très longtemps pour la dernière série signée Marvel Television, alors qu'Helstrom vient d'être annulée après simplement une saison par la plateforme qui l'a diffusée, Hulu. Présentée comme une série d'horreur développant le genre dans l'univers Marvel, la série n'aura jamais vraiment tenu sa promesse et les critiques négatives lors de sa sortie en octobre n'ont pas dû aider à aller dans le sens d'un renouvellement.

Toutes les séries Marvel, et toutes celles à venir, sont désormais sur Disney+ et sont d'une manière ou d'une autre liées au Marvel Cinematic Universe, ce qui était l'objectif prévisible avec la fin de Marvel Television et la main mise nouvelle du producteur Kevin Feige.