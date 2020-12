DC Fandome diffusera l'avant-première de Wonder Woman 1984

La fameuse DC Fandome prend de plus en plus de place chez DC Comics, après avoir été une convention virtuelle en deux parties cet été, elle devient désormais une vraie plateforme de diffusion. Et c'est dans ce cadre que mardi, le 15 décembre, y sera restransmis l'avant-première virtuelle (oui, on en est là) du film Wonder Woman 1984 !

Comme ça va marcher ? Comme pour la convention, le portail DC Fandome diffusera gratuitement du contenu lié à cette avant-première, à savoir : une vidéo behind-the-scenes exclusive du film, un tapis rouge virtuel et une prestation d'Hans Zimmer sur des images inédites du film. Patty Jenkins, Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, et Pedro Pascal seront également présents pour répondre à des questions des fans. Tout ceci sera aussi retransmis sur HBO Max.

Concernant la diffusion en avant-première du film en lui-même, certains "membres loyaux du programme" (on ne sait pas ce que cela implique) auront la chance d'être invités dans certains cinémas ayant mis en place le protocole américain CinemaSafe.

Voici la déclaration commune de Jenkins et Gadot :