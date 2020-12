L'enquête WarnerMedia autour de Justice League est terminée

Après des mois de combat, l'acteur Ray Fisher peut être satisfait puisque l'enquête de WarnerMedia lancée à sa demande vient de se conclure. Fisher a accusé plusieurs personnes, dont plus directement Joss Whedon, Geoff Johns et Jon Berg, de mauvaise conduite lors du tournage de Justice League suite au départ au Zack Snyder. L'enquête rapide de Warner Bros. n'étant pas satisfaisante, le groupe WarnerMedia avait engagé une personne externe pour aller au bout des choses.

L'enquête est désormais conclue et voici le court communiqué de WarnerMedia :

L'enquête de WarnerMedia sur le film Justice League s'est conclue et des mesures ont été prises.

On ne saura pas pour le moment qu'elles sont les mesures qui ont été prises. Le rapport mentionne le départ de Joss Whedon de la série The Nevers, mais ce n'en est pas forcément une conséquence directe.

De son côté, Ray Fisher a réagit et se dit satisfait, même s'il déclare qu'il y a encore des conversations à avoir et des résolutions à trouver. Il partage notamment ce message de WarnerMedia qui lui a été adressé :

WarnerMedia apprécie le courage dont vous avez fait preuve en montant au créaneau et en aidant l'entreprise à créer un environnement de travail inclusif et équitable pour tous ses employés et partenaires.