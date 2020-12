Lady Sif de retour dans Thor: Love & Thunder

Et c'est un retour de plus dans le Marvel Cinematic Universe ! Un peu moins excentrique que tous les retours pressentis pour Spider-Man ou celui de l'Abomination pour She-Hulk, c'est du côté d'Asgard que ça se passe cette fois avec le retour de l'actrice Jaimie Alexander, que l'on n'avait pas revue depuis Thor: The Dark World, en 2013.

Après avoir raté le troisième volet de la saga, l'actrice reprendra donc son rôle de Lady Sif pour le quatrième, Thor: Love & Thunder. Il sera intéressant de voir s'il s'agira d'une petite apparition ou d'un rôle plus conséquent, sachant que Natalie Portman sera déjà en tête d'affiche alors que sa Jane Foster deviendra Lady Thor , et que Valkyrie (Tessa Thompson) sera également de la partie.

Alexander pourrait également apparaître dans la série Loki de Disney+, si on en croit Deadline, mais ce n'est pas encore officiel. On sait que l'actrice avait par le passé déjà fait le saut à la télévision avec ce rôle, dans la première saison d'Agents Of S.H.I.E.L.D..