Un épisode Holiday Special pour les Gardiens de la Galaxie

Les Gardiens de la Galaxie troisième du nom ne sera pas la seule occasion de revoir l'équipe cosmique de Marvel puisqu'un épisode spécial Holiday Special est annoncé sur la plateforme Disney+ ! C'est durant la production du troisième volet de la saga au cinéma que James Gunn écrira et réalisera cet épisode spécial avec tout le cast du film, qui sera diffusée en 2022. Guardians of the Galaxy Vol. 3, de son côté, est maintenant annoncé pour une sortie en 2023.

Mais ce n'est pas tout ! La star des Gardiens , Baby Groot , aura également droit à sa série ! Elle s'intitulera I Am Groot et verra le personnage faire de rencontres avec de nouveaux et étranges personnages. Elle devrait logiquement se dérouler soit avant le second volet des aventures des Gardiens de la Galaxie, soit juste après, s'il s'agit bien d'un Groot bébé. Aucune autre information n'a été révélée sur ce projet.