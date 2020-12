Marvel annonce Secret Invasion, Ironheart et Armor Wars

Marvel Studios n'a pas fait que confirmer des séries déjà dans les tuyaux ce soir. De nombreux nouveaux projets ont fait leur apparition et parmi eux, trois shows reprenant certains arcs bien connus des lecteurs. Pour commencer, c'est l'adaptation d'un event attendu de longue date qui fera l'objet d'une série pour Disney+ : Secret Invasion.

Il s'agit par ailleurs du projet auquel Nick Fury était récemment rattaché puisque Samuel L. Jackson sera bien de la partie pour cette invasion secrète avec Ben Mendelsohn qui reprendra son rôle du Skrull Talos. On retrouvera donc la paire qui avait pu apparaître dans Spider-Man : Far Frome Home et laisser penser à un avenir plus cosmique pour Nick Fury . C'est ensuite l'héritage de Tony Stark qui est à l'honneur : Ironheart aura droit à sa propre série.

Créée par Brian Michael Bendis et Mike Deodato en 2015, la jeune héroïne répondant au nom de Riri Williams sera incarnée par Dominique Thorne. De plus, ce ne sera pas le seul personnage en armure qui débarquera sur la plateforme de streaming.

A la manière du Faucon et du Soldat de l'hiver, c'est un autre personnage auparavant secondaire qui arrivera sur le devant de la scène. Don Cheadle sera une fois de plus War Machine dans la série Armor Wars qui adaptera l'arc bien connu des comics.

Aucune date n'a pour le moment été communiqué au sujet de ces 3 séries.