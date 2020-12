Black Panther 2 : T'Challa ne sera pas remplacé

L'évènement Disney’s Investor Day a aussi abordé le sort du film Black Panther 2, après le tragique décès de son acteur principal Chadwick Boseman. Le film se fera bien, mais aucun acteur ne reprendra le rôle de T'Challa. La suite se fera donc sans le personnage et "explorera le monde du Wakanda et les personnages riches introduits dans le premier film".

La production de cette suite devrait débuter en juillet 2021 à Atlanta. On y retrouvera les actrices Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke et Angela Bassett, et on accueillera également l'acteur Tenoch Huerta, qui devrait incarner un vilain encore inconnu. Ryan Coogler est toujours à la réalisation et la date de sortie est désormais fixée au 8 juillet 2022.