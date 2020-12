Ant-Man 3 : Le titre et le vilain principal annoncés !

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Il continue de pleuvoir des annonces du côté de Marvel et Disney, à s'attaque cette fois à Ant-Man. Le troisième volet de la saga s'intitulera Ant-Man and the Wasp: Quantumania ! Peyton Reed sera de retour à la réalisation de cette suite à Ant-Man & The Wasp de 2018.

Et l'autre grosse information, c'est l'identité du vilain principal du film, dont on n'osait croire les rumeurs. Elles étaient pourtant bien vraies puisqu'il s'agira de Kang Le Conquérant ! Le personnage sera interprété par Jonathan Majors.

Le film n'a toujours pas de date de sortie.