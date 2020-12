Date et trailer pour The Falcon & The Winter Soldier

Le Disney Investor Day continue et les images provenant de Marvel Studios continue d'arriver. Cette fois-ci, c'est un premier aperçu de The Falcon & The Winter soldier qui nous est proposé.

Au menu : un monde sans Captain America, un héritage à assumer pour les deux héros et une très belle séquence aérienne pour Sam Wilson sans oublier Daniel Bruhl qui reprendra son rôle de Baron Zemo et un US Agent célébré lors du Super Bowl. Initialement prévue comme la première série Disney+ estampillée Marvel, elle arrivera finalement en mars prochain d'après cette bande-annonce.