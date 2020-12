La chaine The CW continue de faire la promo de ses séries de la rentrée 2021, c'est au tour de Riverdale avec le trailer de la saison 5. On y retrouve le mystère de la saison 4 qui n'avait pas pu être résolu à cause de la pandémie, ainsi que les pistes lancées pour l'intrigue de cette saison 5, avec en ligne de mire le bal de promo de Riverdale High.

Riverdale sera de retour le 20 janvier sur The CW.