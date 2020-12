Nouvelle promo pour la saison 2 de Batwoman

La saison 2 de Batwoman lancera la nouvelle saison des séries du CWverse, ainsi qu'une nouvelle héroïne sous le costume en la personne de Ryan Wilder, interprétée par Javicia Leslie. L'un des gros points d'interrogation de ce début de saison est de savoir comme se déroulera la transition entre les deux héroïnes, mais également comment réagira et s'intégrera le personnage d'Alice, très liée à Kate Kane, l'ancienne Batwoman.

Ça tombe bien, Alice apparaît dans le nouveau spot promotionnel pour la saison 2, et donne déjà son avis : "J'ai rencontré la nouvelle. Elle va être... pénible". On y croise également la Batmobile et ce qui semble être le vilain Scarecrow ?

Batwoman saison 2 débutera le 17 janvier 2021 sur The CW.