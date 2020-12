Marvel lance une nouvelle série Alien en mars

DC Comics ne seront pas les seuls à lancer de nouvelles séries en mars 2021, la maison des idées vient d'annoncer une première série consacrée à Alien, avec à la barre le scénariste Phillip Kennedy Johnson et le dessinateur espagnol Salvador Larroca. La série s'intitulera sobrement Alien, elle présentera d'anciens et nouveaux personnages et ira dans des coins encore inconnus de la célèbre franchise des xénomorphes.

"Rien qu'en tant que fan et lecteur, j'étais enthousiaste quand j'ai entendu que la franchise venait chez Marvel, et lorsqu'ils m'ont demandé de lancer la série, j'étais fou. Je me suis préparé toute ma vie à ce projet sans même le savoir. Depuis que j'ai vu l'Alien de Ridley Scott à un âge bien trop jeune, je suis obsédé par les xénomorphes, la représentation la plus emblématique de la terreur au cinéma." nous dit Johnson.

On rappelle que Marvel a annoncé avoir récupéré les droits des franchises Alien et Predator en juillet dernier, qui appartenaient alors à Dark Horse, et on attendait depuis l'annonce de nouveau matériel inédit. En janvier, de nombreuses couvertures variantes verront les Aliens se mêler aux héros de l'univers Marvel.