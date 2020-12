[Preview VO] Captain Marvel #24

Marvel dévoile la preview du 24ème numéro de la série Captain Marvel, par Kelly Thompson et Lee Garbett, qui sortira le mercredi 9 décembre.

AMI OU CHAIR À CANON ? Captain Marvel se trouve de nouveaux alliés dans ce nouveau monde étrange, mais les envoie-t-elle à leurs morts ? Alors que les secrets derrière Ove et son bastion sont révélés, Carol et son équipe se retrouvent dépassés. Pendant ce temps, le mystère autour de la présence de Carol à cette époque commence à se dévoiler, et personne ne s'attendait à ça !