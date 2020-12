La durée de Wonder Woman 1984 dévoilée

Wonder Woman 1984 arrive enfin ce mois-ci à travers le monde, après des mois et des mois de décalage dû à la crise sanitaire que l'on connait. Le choix a finalement été fait d'une diffusion simultanée cinéma/HBO Max aux États-Unis, mais on ne s'était pas encore intéressé à la durée que fera ce blockbuster. Eh bien elle est plutôt impressionnante puisque le second volet des aventures de la princesse amazone se déroulera sur 151 minutes, soit 2h31mn pour être plus parlant.

C'est une dizaine de minutes de plus que le premier film Wonder Woman , qui faisait lui 141 minutes, et c'est quasiment la durée exacte de Batman v Superman : Dawn of Justice , qui en faisait lui 152.

La double sortie US du film de Patty Jenkins, ce sera pour le 25 décembre (les billets sont d'ailleurs en vente depuis aujourd'hui), alors que nous l'aurons avant en France, si les salles de cinémas ouvrent, le 16 décembre.