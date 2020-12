Starfire, sa fille et Poison Ivy dans 2 graphic novels DC

Fort d'un certain succès, la gamme de graphic novels pour jeunes adultes continue de s'étendre chez DC Comics. A l'été 2021, ce sont deux nouveaux albums qui viendront compléter la collection, le premier intitulé I Am Not Starfire et le second Poison Ivy : Thorns.

Nommée aux Eisner Awards pour Harley Quinn : Breaking Glass, Mariko Tamaki s'attaque cette fois-ci à la membre des Teen Titans avec l'artiste Yoshi Yoshitani. Dans cet album, la scénariste introduira un tout nouveau personnage : Mandy Koriand'r , la fille au look gothique de Starfire, qui cherchera à sortir de l'ombre de sa mère et trouver sa voie. I Am Not Starfire est attendu pour le 10 août 2021 aux Etats-Unis.

Quant à Poison Ivy : Thorns, Kody Keplinger, déjà connue pour plusieurs romans young adults, fera équipe avec Sara Kipin pour cette nouvelle aventure aux touches "d'horreur gothique". Quand Pamela Isley laissera une jeune femme entrer dans sa vie, de nombreux secrets pourraient ressortir et compromettre ce nouvel équilibre. Poison Ivy : Thorns est attendu pour le 8 juin 2021 aux Etats-Unis.