La pétition pour virer Amber Heard du casting d'Aquaman 2 passe la barre des 1.5 millions de signatures

Encore plus de signatures

Il y a peu de chances pour que vous ignoriez l'histoire mais, dans le doute, nous allons faire un petit rappel. Amber Heard et Johnny Depp étaient en couple. Un "couple" qui a beaucoup fait parler de lui puisque les deux parties auraient échangés de nombreux coups et blessures l'un envers l'autre. Suite à cette affaire, Johnny Depp a été viré des Animaux Fantastiques 3. Par contre, Amber Heard tient toujours, officiellement, son rôle dans Aquaman 2. Volonté de Justice ou volonté d'équité (on vous laissera juger), une pétition a été mise en ligne afin que l'actrice soit, à son tour, virée du film de la Warner Bros.

Si nous faisons une news aujourd'hui, c'est parce que la pétition refait parler d'elle et pour cause, elle a dépassé le million et demi de signatures. En effet, au moment où nous écrivons ces mots, elle a été signée pas moins de 1.645.727 fois. Pour le moment, ni l'actrice ni la Warner Bros n'ont réagi à ce nouveau cap passé.

Pour ceux qui veulent voir l'avancée de ladite pétition, c'est par ici.