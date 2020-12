[Preview VO] M.O.D.O.K. : Head Games #1

La preview VO de M.O.D.O.K. : Head Games #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Patton Oswalt et Jordan Blum et est dessiné par Scott Hepburn. Edité par Marvel, il sortira demain pour 3.99$.

M.O.D.O.K. est le chef impitoyable et brillant de l'organisation terroriste AIM, se montrant plus rusé que les héros et se jouant de ses féroces collègues qui se battent pour son poste... mais quand il commence à être hanté par les souvenirs d'une famille qu'il n'a jamais eue, il ne sait pas s'il perd la tête (qui est monstrueusement grande) ou s'il y a peut-être beaucoup plus dans cet esprit énorme... ou s'il y a encore quelque chose de bien plus sinistre derrière ces visions.