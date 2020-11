The Flash ralenti par un cas de covid-19

La pandémie du covid-19 est loin d'être derrière nous, et ce n'est pas la production de la série TV The Flash qui le contredira. Un nouveau cas a été déclaré parmi l'équipe de tournage, mettant en pause la production de la saison 7 se déroulant à Vancouver. On ne sait pas qui est atteint, simplement que cette personne est asymptomatique et actuellement en isolement.

Difficile pour le moment de prédire les conséquences sur cette saison 7 et sa date de sortie, elles devraient malgré tout être moindres puisque la production annonce que le tournage reprendra dès que tous les cas contact auront été mis, eux aussi, en quarantaine. Si tout se passe bien, la saison 7 de la série débutera le 23 février 2021.