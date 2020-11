[Preview VO] Justice League: Endless Winter #1

La preview VO de Justice League: Endless Winter #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Andy Lanning et Ron Marz et est dessiné par Howard Porter et Marco Santucci. Edité par DC Comics, il sortira le 1er décembre.

L'hiver sans fin, chapitre 1 ! L'event crossover de la saison débute ici ! La Justice League est face à une tempête mondiale qui pourrait être synonyme d'extinction pour l'Humanité et qui se prépare sur l'ancien site de la Forteresse de Solitude . Découvrez Frost King, un monstre obnubilé par le pouvoir avec une armée entière à sa botte ! Quel mystère dévastateur réside dans son passé ? Et quel est son lien avec la reine Hippolyte, Swamp Thing, Viking Prince et leur allié réticent, Black Adam ? Deux timelines révéleront d'autres indices et d'autres secrets à chaque chapitre de ce blockbuster !