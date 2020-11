Rumeur : Alfred Molina de retour en Doctor Octopus dans Spider-Man 3 ?

C'est la dernière rumeur en date. Selon les dires, l'acteur Alfred Molina pourrait très bien être de retour afin de reprendre le rôle du Docteur Octopus dans le prochain opus Spider-Man. Pour rappel, l'acteur britannique avait déjà tenu ce rôle en 2004 dans Spider-Man 2 réalisé par Sam Raimi.

Selon GWW, la source de cette rumeur, l'acteur aurait déjà tourné plusieurs scènes durant les dernières semaines. Par contre, ils ignorent s'il s'agit dans l'optique de reprendre son Ancien rôle ou afin de mettre en place une sorte de nouveau Docteur Octopus .

Quoi qu'il soit, il ne s'agit là que de rumeurs. Autant dire qu'il faut donc prendre toutes ces informations avec des pincettes.

Pour l'anecdote, ce n'est pas la première fois que des rumeurs sur Spider-Man 3 et, plus particulièrement autour de super-vilains, débarquent sur la toile. Encore le mois dernier, une rumeur mentionnait la présence de Spencer Smythe, le créateur des Spider-Slayers et père d'Alistair Smythe, qui finit par reprendre le flambeau dans les comics. Une rumeur qui n'a pas encore été confirmée pour le moment.