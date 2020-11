Des nouvelles de la sÃ©rie TV Quantum & Woody

Alors que les frères Russo travaillent sur de nombreux projets depuis Avengers: Endgame, avec AGBO Films, Joe est revenu sur le statut de l'adaptation en série TV du comic book Quantum & Woody, qui semble à l'arrêt. Il existe bien un scénario pour l'épisode pilote, écrit par Andrew Barrer et Gabriel Ferrari (Ant-Man & The Wasp), mais le projet avait refusé par la chaine USA Network, et n'a donc plus de lieu de destination pour le moment.

Ça fait un moment. Vous savez que ce projet devait se faire sur USA mais ce ne sera finalement pas le cas. Pour le moment, je pense qu'on patiente simplement en attente de la bonne opportunité pour trouver un partenaire. C'est une grosse partie de ce que l'on fait dans ce business, attendre le bon partenaire avec le bon matériel.

Quantum & Woody est une création de Christopher Priest et M.D. Bright en 1997, chez l'éditeur américain Valiant. Deux frères, dont un adopté, Eric Henderson et Woodrow "Woody" Van Chelton, qui acquièrent des pouvoirs lors d'une explosion d'un laboratoire alors qu'ils enquêtent sur la mort du père biologique d'Eric.