[Preview VO] Dark Nights: Death Metal The Multiverse Who Laughs #1

La preview VO de Dark Nights: Death Metal The Multiverse Who Laughs #1 a été dévoilée. Il est écrit par un collectif d'auteurs et est dessiné par Chad Hardin. Edité par DC Comics, il sort demain pour 5.99$.

Le DC Multiverse est une collection de mondes alternatifs où tout est possible. Chaque monde narre l'histoire d'une possible scission dans la réalité, ou montre comment les vies peuvent changer en fonction d'une seule décision indépendante. Mais maintenant que le Multiverse a été détruit, le Batman Who Laughs a utilisé son pouvoir divin pour créer un nouveau Dark Multiverse... Une collection de 52 mondes diaboliques, tous plus terrifiants les uns que les autres. Ce one-shot offre aux curieux - et aux courageux - un aperçu des réalités cauchemardesques que Batman Who Laughs a créées dans les contes de créateurs qui savent ce que signifie avoir un sens de l'humour vraiment tordu. Un asile D'Arkham encore plus terrifiant que celui que l'on connait ? Un monde de Super-Animaux maléfiques ? Tout cela et plus encore dans ces nouveaux contes du Multiverse qui rit !