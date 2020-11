[Preview VO] The other History of the DC Universe #1

La preview VO de The other History of the DC Universe #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par John Ridley et est dessiné par Giuseppe Camuncoli et Andrea Cucchi. Il sortira le 24 novembre pour 6.99$.

Le scénariste examine la mythologie de l'univers DC dans cette nouvelle mini-série fascinante qui recadre des moments emblématiques de l'histoire de DC et retrace un fil sociopolitique jusqu'alors inexploré, vu à travers le prisme des super-héros DC qui proviennent de groupes traditionnellement privés de leurs droits. The other History of the DC Universe promet d'être une expérience comme aucune autre. Vous pensez connaître l'histoire du DC Universe... mais la vérité est bien plus complexe.